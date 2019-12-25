Диетолог рассказал об уникальных свойствах черешни и вишни

Эти ягоды могут снижать риск возникновения онкологии.

Врач и телеведущий Сергей Агапкин и доктор Михаил Гинзбург рассказали о полезных свойствах вишни и черешни. В эфире программы "О самом главном" на YouTube они объяснили, как эти ягоды способны снижать риск возникновения онкологических заболеваний.

Вишня и черешня, по словам специалистов, обладают омолаживающим эффектом и содержат гормон мелатонин, который улучшает качество сна. Стакан вишневого или черешневого сока, выпитый за 30 минут до сна, обладает снотворным действием.

Также эти ягоды благодаря противовоспалительному действию способны снижать риск возникновения рака.

Дело в том, что опухоль на ровном месте не возникает. Например, нужно воспаление. <…> Вишня и черешня содержат витамины и минералы, которые оказывают противовоспалительное действие. Михаил Гинзбург

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору черешни.

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