Три тысячи человек поучаствовали в беговом полумарафоне на Крестовском острове

Кто-то из спортсменов бежал с утяжелителем, кто-то с супругой на плечах.

В воскресенье, 18 апреля, на Крестовском острове прошел беговой полумарафон. Всего было три дистанции: 5, 10 и 21 км. Стартовой точкой стала "Газпром Арена". Легкоатлеты пробежали по Яхтенному мосту, пересекли парк 300-летия Санкт-Петербурга, пролетели мимо Лахта-Центра.

На марафон пришли три тысячи участников. Группой поддержки стали родственники и друзья. Опытные спортсмены бежали с весом. Некоторые мужчины брали жен на руки и мчались вперед.

Быстрее всех дистанцию длиной 5 км осилила Елена Скоблина. Женщина справилась за 18 минут и 2 секунды.

На забеге участники заметили и известного урбаниста и блогера Илью Варламова. Отрывок видео с марафона он выложил на своем аккаунте в "Инстаграм".

Полумарафон - спортивный праздник, где можно не только бегать, но и гулять, лежать на пуфиках, танцевать, слушать музыку.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Сбер открыл регистрацию на ежегодный Зеленый Марафон.

Фото: "ВКонтакте" / Арена Полумарафон