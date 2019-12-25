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Три тысячи человек поучаствовали в беговом полумарафоне на Крестовском острове
Сегодня, 15:02
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kraratau27

Три тысячи человек поучаствовали в беговом полумарафоне на Крестовском острове

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Кто-то из спортсменов бежал с утяжелителем, кто-то с супругой на плечах.

В воскресенье, 18 апреля, на Крестовском острове прошел беговой полумарафон. Всего было три дистанции: 5, 10 и 21 км. Стартовой точкой стала "Газпром Арена". Легкоатлеты пробежали по Яхтенному мосту, пересекли парк 300-летия Санкт-Петербурга, пролетели мимо Лахта-Центра.

На марафон пришли три тысячи участников. Группой поддержки стали родственники и друзья. Опытные спортсмены бежали с весом. Некоторые мужчины брали жен на руки и мчались вперед.

Быстрее всех дистанцию длиной 5 км осилила Елена Скоблина. Женщина справилась за 18 минут и 2 секунды.

На забеге участники заметили и известного урбаниста и блогера Илью Варламова. Отрывок видео с марафона он выложил на своем аккаунте в "Инстаграм". 

Полумарафон - спортивный праздник, где можно не только бегать, но и гулять, лежать на пуфиках, танцевать, слушать музыку.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Сбер открыл регистрацию на ежегодный Зеленый Марафон.

Фото: "ВКонтакте" / Арена Полумарафон

 

 

Теги: варламов, весна, забег, крестовский остров, полумарафон
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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