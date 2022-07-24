Место полуденного выстрела в Петербурге решили точно переносить

Это связано с реставрацией Нарышкина бастиона, которая стартует в этом году и завершится в 2026 году.

В Уставе Петербурга окончательно закрепят еще одно место для полуденного выстрела на территории Петропавловской крепости. Соответствующую инициативу поддержали в третьем чтении депутаты городского парламента 9 апреля.

В пояснительной записке к законопроекту заявлено, что "исторические сведения подтверждают возможность проведения полуденного выстрела сигнального орудия с территории крепости, не умаляя исторической ценности этой традиции". Например, в XVIII веке сигналы производили с Нарышкина и Государева бастионов.

Место выстрела временно изменят из-за реставрации Нарышкина бастиона, которая стартует в этом году и завершится в 2026 году.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге отреставрируют кирху Святого Михаила на Среднем проспекте В. О. Фасады памятника загрязнились, они фрагментами окрашены в цвет, отличный от основного. Кроме того, есть трещины и утраты красочного слоя.

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга