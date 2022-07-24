  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полуденный выстрел перенесен на Государев бастион в Петербурге
Сегодня, 9:27
88
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Полуденный выстрел перенесен на Государев бастион в Петербурге

0 0

Полуденные залпы традиционно проводятся с 23 июня 1957 года.

С 5 декабря полуденный выстрел в Петербурге будут осуществлять с Государева бастиона. Это связано с реставрацией Петропавловской крепости, пишет "Бриф24", ссылаясь на городской комитет по культуре. 

К настоящему времени завершены работы на Трубецком и Государевом бастионах, Екатерининской куртине и Иоановском равелине. Скоро стартует ремонт Нарышкина бастиона, на месте полуденного выстрела. 

Полуденные залпы традиционно проводятся с 23 июня 1957 года и имеют официальный статус согласно Уставу города. 

Ранее на Piter.TV: Сергей Безруков выстрелил из пушки Петропавловской крепости в честь Большого детского фестиваля. 

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга 

Теги: государев бастион, полуденный выстрел
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии