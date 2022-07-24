Полуденный выстрел перенесен на Государев бастион в Петербурге

Полуденные залпы традиционно проводятся с 23 июня 1957 года.

С 5 декабря полуденный выстрел в Петербурге будут осуществлять с Государева бастиона. Это связано с реставрацией Петропавловской крепости, пишет "Бриф24", ссылаясь на городской комитет по культуре.

К настоящему времени завершены работы на Трубецком и Государевом бастионах, Екатерининской куртине и Иоановском равелине. Скоро стартует ремонт Нарышкина бастиона, на месте полуденного выстрела.

Полуденные залпы традиционно проводятся с 23 июня 1957 года и имеют официальный статус согласно Уставу города.

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга