Полуденный выстрел перенесен на Государев бастион в Петербурге

С 5 декабря полуденный выстрел в Петербурге будут осуществлять с Государева бастиона. Это связано с реставрацией Петропавловской крепости, пишет "Бриф24", ссылаясь на городской комитет по культуре.
К настоящему времени завершены работы на Трубецком и Государевом бастионах, Екатерининской куртине и Иоановском равелине. Скоро стартует ремонт Нарышкина бастиона, на месте полуденного выстрела.
Полуденные залпы традиционно проводятся с 23 июня 1957 года и имеют официальный статус согласно Уставу города.
Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга
