Беглов вместе с главой ДНР совершили полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости

Губернатор Петербурга вместе с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным совершили полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. По традиции выстрел прозвучал в полдень. Видео было опубликовано днем 15-го июня в Telegram-канале губернатора, но позже было удалено.
Выстрел посвятили началу XV Санкт-Петербургского международного экономического форума, который начался сегодня.
Напомним, Денис Пушилин также станет гостем ПМЭФ. Также на форум приедет глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что Филипп Киркоров вложится в строительство торгового комплекса в Ленобласти.
Видео: Telegram / Александр Беглов
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