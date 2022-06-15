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Беглов вместе с главой ДНР совершили полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости

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Выстрел посвятили началу ПМЭФ.

Губернатор Петербурга вместе с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным совершили полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. По традиции выстрел прозвучал в полдень. Видео было опубликовано днем 15-го июня в Telegram-канале губернатора, но позже было удалено.

Выстрел посвятили началу XV Санкт-Петербургского международного экономического форума, который начался сегодня. 

Напомним, Денис Пушилин также станет гостем ПМЭФ. Также на форум приедет глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что Филипп Киркоров вложится в строительство торгового комплекса в Ленобласти. 

Видео: Telegram / Александр Беглов

Теги: петропавловская крепость, пмэф, полуденный выстрел
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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