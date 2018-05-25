Ветеран войны Вера Кузьмина выстрелила из пушки Петропавловской крепости в день своего 100-летия

Полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости Нарышкина бастиона 24 июля произвела ветеран Великой Отечественной войны Вера Кузьмина. Сегодня ей исполнилось 100 лет, сообщил "Петербургский дневник".

Петербурженка является также ветераном подразделений особого риска и подполковником медицинской службы в отставке, кавалер орденов Красной Звезды. Принимала участие в битве за Сталинград. После войны на протяжении 16 лет служила военным врачом. Участвовала в Тоцких общевойсковых учениях с применением ядерного оружия.

По данным на 21 июля, в Петербурге проживает 331 человек в возрасте 100 лет и старше. Самым пожилым жителям 108 лет, таких человека два.

Фото: комитет по социальной политике