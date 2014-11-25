Место полуденного выстрела перенесут с Нарышкина бастиона

Депутаты парламента в первом чтении утвердили изменения о том, что сигнал может быть подан с любой точки крепости.

В Петербурге на Нарышкином бастионе, где традиционно проходит полуденный выстрел, планируется реставрация. По этой причине депутаты парламента города в первом чтении утвердили изменения о том, что сигнал может быть подан с любой точки Петропавловской крепости, пишет Neva.Today.

В настоящее время работы проводятся на гранитном фасаде крепости, а после их продолжат на Нарышкином бастионе. Традиция полуденного выстрела закреплена в уставе Северной столицы с 2008 года. Согласно изменениям, традицией будут считаться выстрелы из любой точки Петропавловской крепости.

Реставрацию завершат в 2026 году.

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга