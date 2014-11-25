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Место полуденного выстрела перенесут с Нарышкина бастиона
Сегодня, 11:59
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Место полуденного выстрела перенесут с Нарышкина бастиона

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Депутаты парламента в первом чтении утвердили изменения о том, что сигнал может быть подан с любой точки крепости.

В Петербурге на Нарышкином бастионе, где традиционно проходит полуденный выстрел, планируется реставрация. По этой причине депутаты парламента города в первом чтении утвердили изменения о том, что сигнал может быть подан с любой точки Петропавловской крепости, пишет Neva.Today

В настоящее время работы проводятся на гранитном фасаде крепости, а после их продолжат на Нарышкином бастионе. Традиция полуденного выстрела закреплена в уставе Северной столицы с 2008 года. Согласно изменениям, традицией будут считаться выстрелы из любой точки Петропавловской крепости. 

Реставрацию завершат в 2026 году.

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга 

Теги: нарышкин бастион, петропавловская крепость
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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