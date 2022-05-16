Прокуратура помогла 25-летней петербурженке получить выплаты по беременности и родам

Ей было отказано по формальным основаниям.

Прокуратура Выборгского района Петербурга восстановила права молодой матери на получение пособия по беременности и родам.

Установлено, что 25-летняя женщина обратилась в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования с заявлением о назначении и выплате положенного пособия по беременности и родам. Однако ей было отказано по формальным основаниям.

После вмешательства прокуратуры района права молодой матери восстановлены, ей назначено и выплачено пособие по беременности и родам.

Ранее прокуратура помогла петербурженке получить выплаты по беременности от работодателя.

Фото: unsplash (Alex Bodini)