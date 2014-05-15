Прокуратура помогла петербурженке получить выплаты по беременности от работодателя

Работодатель после того, как узнал о беременности сотрудницы, отказал ей в продолжении трудовой деятельности, не предоставил соответствующий отпуск, а также положенные выплаты.

Прокуратура Невского района защитила трудовые права молодой матери. Подробности рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

За помощью в прокуратуру обратилась 28-летняя петербурженка, трудовые права которой были нарушены. Было установлено, что в 2023 году молодая женщина состояла в фактических трудовых отношениях в коммерческой организации, где работала в должности менеджера по персоналу. Проверка показала, что заявительнице было предоставлено рабочее место, установлен режим работы и частично выплачена заработная плата. При этом трудовой договор с работницей не подписывался.

В январе 2024 года женщина встала на учет по беременности и родам. Работодатель после этого отказал ей в продолжении трудовой деятельности, не предоставил соответствующий отпуск, а также положенные выплаты.

Прокурор Невского района направил исковое заявление в суд об установлении факта трудовых отношений, внесении сведений в трудовую книжку, а также о предоставлении молодой матери пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячных выплат по уходу за ребенком.

Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, работодатель выплатит молодой матери около 340 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что за полгода диспансеризацию репродуктивного здоровья прошли более 369 тыс. петербуржцев.

Фото: unsplash (Anna Hecker)