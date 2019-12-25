За полгода диспансеризацию репродуктивного здоровья прошли более 369 тыс. петербуржцев

Максимальным числом проверенных отличились три района города: Приморского района — около 50 тысяч пациентов, Калининского района — примерно 45 тысяч, Невского района — около 39 тысяч.

В первом полугодии 2025 года жители Санкт-Петербурга активно участвовали в диспансеризации репродуктивного здоровья: программу прошли более 369 тысяч человек.

Максимальным числом проверенных отличились три района города: Приморского района — около 50 тысяч пациентов, Калининского района — примерно 45 тысяч, Невского района — около 39 тысяч.

Проведение диспансеризации проходит в два основных этапа. На первом этапе предусмотрены консультации врачей узкой специализации и первичные лабораторные исследования:

Женщины посещают акушера-гинеколога и проходят рекомендованные лабораторные анализы;

Мужчины направляются на приём к специалисту-урологу или хирургу.

Второй этап предполагает дополнительное глубокое обследование:

Женщинам назначается ультразвуковая диагностика тазовых органов и молочных желез, лабораторные тесты на инфекционные заболевания;

Мужчинам рекомендуют сдать спермограмму, пройти микробиологический анализ и сделать УЗИ предстательной железы.

Основной задачей диспансеризации является раннее выявление патологий, предотвращение возможных осложнений и назначение соответствующего лечения. Особое значение данная профилактика приобретает при планировании зачатия и беременности.

Программа организована в рамках федеральной инициативы "Семейный проект". Предполагается, что до конца 2025 года бесплатную оценку репродуктивного здоровья проведут более 826 тысяч горожан.

Ранее мы сообщили о том, что врачи Мариинской больницы спасли 27-летнего мужчину с ножевым ранением в грудь.

Фото: Telegram/ Комздрав СПб