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Россияне смогут получить пособия и выплаты без справок

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Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Премьер-министр России подписал распоряжение о назначении пособий и выплат жителям России без предоставления ими справок. 

Необходимые для вручения выплат сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, теперь будут получать в ходе "межведомственного информационного взаимодействия". Речь идет и о пособиях семьям с детьми от 3 до 7 лет.

До этого органы не имели доступа к подобным сервисам. 

Изменение в назначении пособий позволит избежать лишних запросов и бюрократической волокиты.

Ранее стало известно, что МФЦ смогут сами регулировать правила приема граждан.

Видео: government.ru

Теги: детские пособия, социальные пособия
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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