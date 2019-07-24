Россияне смогут получить пособия и выплаты без справок

Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Премьер-министр России подписал распоряжение о назначении пособий и выплат жителям России без предоставления ими справок.

Необходимые для вручения выплат сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, теперь будут получать в ходе "межведомственного информационного взаимодействия". Речь идет и о пособиях семьям с детьми от 3 до 7 лет.

До этого органы не имели доступа к подобным сервисам.



Изменение в назначении пособий позволит избежать лишних запросов и бюрократической волокиты.

Ранее стало известно, что МФЦ смогут сами регулировать правила приема граждан.

Видео: government.ru