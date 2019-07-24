Россияне смогут получить пособия и выплаты без справок

Премьер-министр России подписал распоряжение о назначении пособий и выплат жителям России без предоставления ими справок.
Необходимые для вручения выплат сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, теперь будут получать в ходе "межведомственного информационного взаимодействия". Речь идет и о пособиях семьям с детьми от 3 до 7 лет.
До этого органы не имели доступа к подобным сервисам.
Изменение в назначении пособий позволит избежать лишних запросов и бюрократической волокиты.
Ранее стало известно, что МФЦ смогут сами регулировать правила приема граждан.
Видео: government.ru
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