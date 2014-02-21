Петербургская прокуратура помогла бывшей сотруднице архитектурной организации получить долги по зарплате

В пользу женщины взысканы задолженность по заработной плате и компенсация за несвоевременную выплату.

Прокуратура Фрунзенского района помогает бывшему работнику архитектурной организации получить долги по зарплате.

В прокуратуре провели проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью. Установлено, что заявительница – бывший техник в архитектурной организации при увольнении не получила окончательный расчет по заработной плате за май-июль 2024 года.

Прокурор Фрунзенского района направил в суд исковое заявление о взыскании образовавшегося долга. Требования прокуратуры удовлетворены. В пользу женщины взысканы задолженность по заработной плате и компенсация за несвоевременную выплату, всего денежные средства в общем размере около 80 тысяч рублей.

Также прокуратура Василеостровского района требует Комздрав Петербурга компенсировать расходы на лекарства для ребенка-инвалида.

Фото: Piter.tv