В Петербурге 84-летняя женщина добилась пенсии спустя 6 лет

Прокуратура установила нарушения прав гражданки РФ на пенсионное обеспечение.

Прокуратура Колпинского района Петербурга провела проверку исполнения пенсионного законодательства. Об этом рассказали 17 февраля в надзорном ведомстве.

В 2019 году 84-летняя местная жительница обратилась в пенсионный орган за назначением пенсии по старости. У заявительницы был трудовой стаж – она работала в одной из стран ближнего зарубежья. Кроме того, пенсионерке отказали из-за несоответствия данных в представленных документах.

Прокуратура установила нарушения прав гражданки РФ на пенсионное обеспечение. Так, прокурор района обратился в суд с иском о возложении обязанности на орган установить принадлежность представленных документов и произвести ей начисления. Требования удовлетворены: петербурженке выплатят пенсию за 6 лет.

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Фото: Piter.TV