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В Петербурге 84-летняя женщина добилась пенсии спустя 6 лет
Сегодня, 14:20
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В Петербурге 84-летняя женщина добилась пенсии спустя 6 лет

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Прокуратура установила нарушения прав гражданки РФ на пенсионное обеспечение.

Прокуратура Колпинского района Петербурга провела проверку исполнения пенсионного законодательства. Об этом рассказали 17 февраля в надзорном ведомстве. 

В 2019 году 84-летняя местная жительница обратилась в пенсионный орган за назначением пенсии по старости. У заявительницы был трудовой стаж – она работала в одной из стран ближнего зарубежья. Кроме того, пенсионерке отказали из-за несоответствия данных в представленных документах. 

Прокуратура установила нарушения прав гражданки РФ на пенсионное обеспечение. Так, прокурор района обратился в суд с иском о возложении обязанности на орган установить принадлежность представленных документов и произвести ей начисления. Требования удовлетворены: петербурженке выплатят пенсию за 6 лет. 

Ранее на Piter.TV: петербурженке выплатят 500 тыс. рублей за падение на проспекте Науки. 

Фото: Piter.TV

Теги: пенсия, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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