Сотрудника железной дороги в Петербурге обвиняют в получении взяток на 1,4 млн рублей

В Петербурге перед судом предстанет сотрудник железной дороги за получение взяток.

Как рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре, обвиняемый является и. о. начальника сектора механизации Октябрьской дирекции по энергообеспечению, филиала ОАО "РЖД". По версии следствия, с апреля 2022 года по ноябрь 2024 года он получил свыше 1,4 млн рублей от представителей коммерческих организаций. Деньги передали за ускоренное подписание актов выполненных работ по ремонту специального самоходного подвижного состава.

Дело направили в суд города для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV