Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы петербургского миграционного отдела

Она получила 2 млн рублей за приоритетное рассмотрение пакета документов, поданных иностранцами.

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы миграционного отдела, подозреваемой в получении взятки. Подробности сообщили в району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следственным отделом по Центральному району возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста-эксперта отделения оформления видов на жительство отдела оформления разрешений на временное проживание и видов на жительство Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Она подозревается в совершении преступления по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемая в период с октября 2020 года по ноябрь 2024 года, находясь на территории Петербурга, лично получила от гражданина на свой счет и счет своего супруга взятку на общую сумму более 2 млн рублей. Деньги она получила за приоритетное рассмотрение пакета документов, поданных иностранцами, интересы которых представлял мужчина.

С начала года число дел о взятках в петербургских судах выросло почти вдвое.

