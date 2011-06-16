С начала года число дел о взятках в петербургских судах выросло почти вдвое

Параллельно увеличению числа дел о взяточничестве заметен спад по другим статьям антикоррупционной направленности, таким как посредничество и мелкие взятки.

В первом полугодии 2025 года судами Петербурга рассмотрены 40 уголовных дел о получении взятки и 94 дела о предоставлении незаконного вознаграждения. Год назад аналогичные показатели составляли 29 и 46 дел соответственно, сообщила председатель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева изданию "Деловой Петербург".

Наблюдаемая тенденция увеличения количества дел о коррупции не вызывает удивления у экспертов, ведь рост выявления правонарушений подобного характера фиксируется уже длительное время. Усилия государства по борьбе с сопутствующими правонарушениями, такими как отмывание денег, полученных незаконным путём, тоже внесли вклад в повышение числа зарегистрированных преступлений.

Параллельно увеличению числа дел о взяточничестве заметен спад по другим статьям антикоррупционной направленности, таким как посредничество и мелкие взятки. Вероятно, это связано с увеличением практики освобождения от уголовного преследования при условии активного содействия органам следствия.

Сооснователь адвокатского бюро "След" Александра Харина отметила особенность судебной практики в отношении обвиняемых во взяточничестве: подавляющее большинство подозреваемых, получивших обвинения в принятии взяток, подвергаются аресту. Лишь в редких случаях применяются мягкие меры принуждения, если фигурант признаёт вину, оказывает содействие следователям или заключает сделку о сотрудничестве. Что касается обвиняемых в даче взятки, ситуация выглядит иначе: чаще всего им назначают более мягкие формы ограничений, такие как домашний арест или подписку о невыезде.

Фото: Piter.TV