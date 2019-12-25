Петербуржца ждёт суд за нападение на полицейского

В соответствии с Законом "О полиции" сотрудник правоохранительных органов был вынужден применить табельное оружие.

Мужчина, напавший на полицейского во Фрунзенском районе, предстанет перед судом. Об этом сообщили в надзорной прокуратуре.

По версии следствия, утром 24 июля 2025 года 54-летний обвиняемый был пьян и находился дома по проспекту Славы. В полицию обратилась его 85-летняя мать, которая сообщила, что мужчина ведет себя агрессивно и нападает на нее с кулаками.

В квартиру прибыл сотрудник полиции, который попросил обвиняемого проследовать в отдел. Мужчина начал оскорблять полицейского, толкнул его, после чего стал хватать за горло и пытался завладеть служебным пистолетом. В соответствии с Законом "О полиции" сотрудник правоохранительных органов был вынужден применить табельное оружие. Обвиняемый был госпитализирован в медицинское учреждение с ранением ноги.

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). Уголовные дела направлены во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

