Сегодня, 17:09
Росгвардейцы задержали грабителя, который напал на прохожего на Расстанной улице

Задержанного 18-летнего молодого человека доставили в 5 отдел полиции.

В Санкт-Петербурге наряд Росгвардии задержал грабителя, ночью напавшего на 41-летнего прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, 12 сентября в первом часу ночи увидели мужчину, который сидел на тротуаре, махал им руками и звал на помощь. Он указал на убегавшего гражданина и сообщил, что тот напал на него и похитил рюкзак, в котором лежали смартфон и кейс с беспроводными наушниками.

Росгвардейцы направились за злоумышленником и вскоре задержали его около соседнего здания на этой же улице. Задержанного 18-летнего молодого человека доставили в 5 отдел полиции. Похищенный рюкзак и гаджеты были изъяты, а потерпевший опознал нападавшего.

Фото и видео: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти 

