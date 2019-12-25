Общественники проинспектировали ход ремонта дорог на Боровой и Расстанной улицах

По национальному проекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 году работы пройдут на 600 тыс. кв. м улично-дорожной сети Петербурга.

Общественники приняли участие в инспекции на объектах ремонта, которые обновляются в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом рассказали в КРТИ.

По национальному проекту обновляется участок Боровой улицы (от Разъезжей улицы до набережной Обводного канала), где уже начался демонтаж бортового камня. Дорожникам предстоит обновить 8,89 тыс. кв. м проезжей части. Также будет обновлено асфальтовое покрытие и Борового моста, где площадь нового асфальта составит более 731 кв.м. В связи с этим до 7 июля ограничивается движение транспорта по Боровой улице от Разъезжей улицы до набережной Обводного канала, а также на Боровом мосту.

В рамках в инспекционного выезда общественники также проверили ход работ на Расстанной улице. На объекте протяженностью 1,14 км начались работы по фрезерованию старого дорожного покрытия. В рамках ремонта здесь обновят 14,09 тыс. кв. м проезжей части и 6,77 тыс. кв. м тротуаров.

Рада видеть обновление именно тротуаров на объектах нацпроекта, которые станут безопаснее и удобнее для пешеходов. Уверена, жители оценят. Анастасия Кожевникова, представитель общественного контроля

Всего по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 году работы пройдут на 600 тыс. кв. м улично-дорожной сети Петербурга. Общественные контролёры по окончании ремонтов проводят замеры толщины слоев асфальта, ровности покрытия, уклона, а также инспектируют отбор проб материалов для лабораторных исследований и ход работ.

Также в Петербурге обновляют дороги к детским учреждениям.

Фото: пресс-служба КРТИ