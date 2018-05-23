В Петербурге сотрудника МЧС подозревают в получении взятки

Мужчине уже предъявили обвинение.

Следователи в отношении дознавателя группы дознания Кировского района ГУ МЧС России по Петербургу возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в значительном размере).

По информации ГСУ СК РФ по городу, фигурант при проведении проверки по факту пожара на морском судне выявил нарушения требований безопасности. А 4 декабря на рабочем месте он получил от гендиректора организации, которая занимается обслуживанием и ремонтом судов, взятку в размере 100 тыс. рублей за непривлечение последнего и его сотрудников к административной ответственности за выявленные нарушения.

Мужчину задержали в тот же день. Ему предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге за взятку полицейскому в 15 тыс. рублей мужчина получил 3 года колонии.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу