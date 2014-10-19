В Петербурге за взятку полицейскому в 15 тыс. рублей мужчина получил 3 года колонии

Наличные подсудимый положил в коробку.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мигранта. Ему вменяют ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия), сообщили в надзорном ведомстве 6 декабря.

Установлено, что 20 апреля фигурант в служебном кабинете территориального отдела полиции, в ходе разбирательства по факту совершенного им административного правонарушения по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, предложил правоохранителю взятку в 15 тыс. рублей за непривлечение его к ответственности. Наличные подсудимый положил в коробку.

Виновному назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы рассказывали о том, что бывший замглавы Мурино признан виновным в получении крупной взятки.

Фото: Piter.TV