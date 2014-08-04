Бывший замглавы Мурино признан виновным в получении крупной взятки

После оглашения приговора Бекетов был арестован прямо в зале суда. Конфискованная сумма взятки в размере 850 000 рублей направлена в государственную казну.

Бывший заместитель главы администрации Муринского городского поселения Алексей Бекетов признан судом виновным в получении крупной взятки. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти, пишет spb.aif.ru.

Следствие установило, что Бекетов с 31 декабря 2021 года по 31 августа 2022 года получил взятку в сумме свыше 1 800 000 рублей за помощь в заключении контрактов с коммерческой компанией на монтаж и ввод в эксплуатацию автоматизированных тепловых пунктов в жилых домах.

Суд изменил меру пресечения для экс-заместителя главы администрации Мурино, заменив запрет на определенные действия тюремным заключением сроком на три года в колонии строгого режима. Помимо этого, ему назначен штраф в размере суммы взятки, а также введен пятилетний запрет на занятие должностей в органах местного самоуправления.

После оглашения приговора Бекетов был арестован прямо в зале суда. Конфискованная сумма взятки в размере 850 000 рублей направлена в государственную казну.

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Фото: пресс-служба Красногвардейского района