Четверым сотрудникам Балтийской таможни вынесли приговор за взяточничество

В период с 2017 по 2019 годы работники Шкиперского таможенного поста получили свыше 2 млн рублей в качестве взяток.

Суд Василеостровского района Санкт-Петербурга вынес приговор четверым работникам Балтийской таможни. Их обвиняют в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере, – следует из информации пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Было установлено, что коррупционной деятельностью сотрудники Шкиперского таможенного поста занимались в период с 2017 по 2019 годы. За это время злоумышленники получили свыше 2 млн рублей в качестве взяток за сокращение времени проведения таможенного контроля и непринятие мер по факту незаконного ввоза товаров из-за рубежа.

Предлагавший взятки – эксперт по культурным ценностям, который перевозил различный антиквариат и произведения искусства. В его отношении ранее было вынесено обвинение.

С учетом мнения государственного обвинителя Северо-Западной транспортной прокуратуры суд приговорил виновных к штрафам в размере от 2,6 до 4,3 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и таможенных органах сроком от 7 до 10 лет. Северо-Западная транспортная прокуратура

Тем временем стало известно. что Московский городской суд отклонил жалобу на арест первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова , который ранее был помещен в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

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