Стоматолог рассказала о вреде ополаскивания полости рта содой

Также медик прокомментировала 5 самых популярных народных методов для лечения зубов и полости рта.

Заболевания полости рта не проходят самостоятельно, а народные методы лечения могут усугубить проблему и привести к печальным последствиям. Об этом "Аргументам и Фактам" рассказала главный врач клиники, врач-стоматолог высшей категории, член ассоциации Общества по изучению цвета в стоматологии Наталия Кадькалова.

Например, многие при зубной боли поласкают рот с содой. Медик отметила, что это может привести к увеличению отека.

Мы не знаем, чем это все может закончиться. Абсолютно точно, ничем хорошим. Наталия Кадькалова, стоматолог

Также к больному зубу некоторые прикладывают чеснок. По словам стоматолога, это может привести к отеку слизистой. А воспаление нерва, которое и приводит к боли – необратимый процесс – поэтому лучше вовремя прийти к врачу. Таким же пагубным образом могут влиять примочки со спиртом или водкой.

Что касается полоскания рта травами, то это не навредит человеку, но никак не остановит воспаление. Полоскать травами полезно уже, например, после профессиональной чистки, чтобы быстрее зажили десна.

Также стоматолог прокомментировала способ отбеливания зубов лимоном.

Эту процедуру я считаю самой гуманной, в отличие от сцарапывания эмали скорлупой яиц, активированным углем и прочими абразивами. Наталия Кадькалова, стоматолог

При этом медик отметила, что в целом плохо относится к народным методам лечения в области стоматологии.

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