Эксперты подсчитали зарплаты стоматологов в Петербурге

На самую высокую зарплату может рассчитывать врач стоматолог-ортопед — 110 тысяч рублей в месяц.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, на какую зарплату могут рассчитывать петербургские стоматологи. Соответствующее исследование провели аналитики на основе мониторинга сервиса Работа.ру.

Выяснилось, что средняя зарплата у стоматологов в России около 55 тысяч рублей. Однако на самую высокую зарплату может рассчитывать врач стоматолог-ортопед — 110 тысяч рублей в месяц. Более того, в Петербурге человеку на должности стоматолога-терапевта готовы платить около 150 тысяч в месяц.

Аналитики отметили, что в этой профессии на 8% больше женщин, чем мужчин.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские врачи напугали анализами вернувшуюся из Китая девочку.

Фото:pixabay