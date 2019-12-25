Петербургские врачи напугали анализами вернувшуюся из Китая девочку

Медики без согласия родителей взяли у 10-летней девочки биоматериалы.

К петербургскому Уполномоченному по правам ребенка Светлане Агапитовой обратилась с жалобой местная жительница. По словам женщины, медики без согласия взяли у ее 10-летней дочери биоматериалы.

Поводом для визита людей в белых халатах стало возвращение девочки из путешествия по Китаю. В течение недели с семьей никто не связывался, но вечером 30 января пришли в квартиру. На тот момент девочка находилась дома одна и объяснила гостям, которым открыла дверь, что родителей нет дома. Медики все-таки настояли на необходимости проведения анализа, и испуганная девочка согласилась.

Узнав о нежданном визите, мама девочки выяснила, что проверку провели сотрудники районной поликлиники вместе с Роспотребнадзором. Агапитова получила подтверждение от медиков: сотрудники превысили полномочия, не дождавшись согласия родителей, и будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее мы писали, что Россия направит в Китай 2 млн медицинских масок в качестве гуманитарной помощи.

Фото: Piter.TV