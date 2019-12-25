На Ладожском озере застряли двое мужчин из-за поломки мотора

На Ладожском озере у двух мужчин сломался мотор лодки. Их вытащили спасатели.

Вечером 10 октября на Ладожском озере произошла авария, в результате которой двое мужчин оказались в затруднительном положении. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы.

Их мотор лодки сломался, и они не могли вернуться на берег. К счастью, поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга быстро получил информацию о происшествии и отправился на место происшествия.

Спасатели провели поисковые работы и сумели обнаружить пострадавших, которых безопасно доставили на берег.

Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти вытащили из акватории озера трех человек на лодке.

Фото: Piter.TV