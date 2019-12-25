На юге КАД в ночь с 30 апреля на 1 мая полностью перекроют движение

Перекрывать участок трассы будут несколько раз на 20 минут.

На КАД между развязками с Таллинским шоссе и ЗСД полностью перекроют движение на одну ночь. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На внутреннем кольце в ночь с 30 апреля на 1 мая движение перекроют с 01:00 до 01:30 и 03:00 до 03:20. На внешнем — с 23:00 до 23:30 и 01:30 до 01:50. На участке будут устанавливать П-образную металлическую опору для знаков переменной информации автоматизированной систему управления дорожным движениям. Для безопасности трассу придется перекрыть на период монтажа конструкции.

Для того, чтобы избежать пробок, движение перекрывают в ночное время, когда интенсивность движения минимальная.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на этом же участке перекроют две полосы движения.

Фото: "Яндекс.Карты"