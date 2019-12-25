На КАД у развязки с Дачным проспектом перекроют две полосы движения

Свободной останется только одна полоса.

На внешней стороне КАД между развязками с Таллинским шоссе и ЗСД перекроют две полосы движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 29 апреля по 10 мая на участке будут ликвидировать колейность покрытия проезжей части. Перекрыты будут вторая и третья полосы. На оставшейся свободной полосе скорость движения ограничат до 50 км/час.

На месте установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, смонтируют световую сигнализацию. Работы будут идти в круглосуточном режиме.

Также сейчас идут работы на КАД у развязки с Приморским шоссе.

Фото: "Яндекс.Карты"