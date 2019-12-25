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На КАД у развязки с Дачным проспектом перекроют две полосы движения
Сегодня, 14:45
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nadezhda_sib

На КАД у развязки с Дачным проспектом перекроют две полосы движения

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Свободной останется только одна полоса.

На внешней стороне КАД между развязками с Таллинским шоссе и ЗСД перекроют две полосы движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 29 апреля по 10 мая на участке будут ликвидировать колейность покрытия проезжей части. Перекрыты будут вторая и третья полосы. На оставшейся свободной полосе скорость движения ограничат до 50 км/час. 

На месте установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, смонтируют световую сигнализацию. Работы будут идти в круглосуточном режиме. 

Также сейчас идут работы на КАД у развязки с Приморским шоссе.

Фото: "Яндекс.Карты"

Теги: дорожные работы, кад
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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