На КАД у развязки с Дачным проспектом перекроют две полосы движения

На внешней стороне КАД между развязками с Таллинским шоссе и ЗСД перекроют две полосы движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
С 29 апреля по 10 мая на участке будут ликвидировать колейность покрытия проезжей части. Перекрыты будут вторая и третья полосы. На оставшейся свободной полосе скорость движения ограничат до 50 км/час.
На месте установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, смонтируют световую сигнализацию. Работы будут идти в круглосуточном режиме.
Также сейчас идут работы на КАД у развязки с Приморским шоссе.
Фото: "Яндекс.Карты"
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