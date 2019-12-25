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На КАД у развязки с Приморским шоссе перекроют одну из двух полос движения
Сегодня, 10:21
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nadezhda_sib

На КАД у развязки с Приморским шоссе перекроют одну из двух полос движения

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На месте установят временные дорожные знаки и ограждение.

На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения на 5 дней. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Речь идет о внутреннем кольце. На участке будут менять сборные, железобетонные, прикромочные лотки в полосе безопасности. Полосу перекроют с 26 по 30 апреля. На второй полосе скорость движения ограничат до 50 км/час. 

Работы будут идти в круглосуточном режиме. Подрядчик — ООО СПК "Зеленый город". 

С 25 апреля на КАД между развязками с Рябовским шоссе и проспектом Культуры перекрыли две полосы. 

Фото: "Яндекс.Карты" 

Теги: дорожные работы, кад, ограничение движения
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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