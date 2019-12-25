На КАД у развязки с Приморским шоссе перекроют одну из двух полос движения

На месте установят временные дорожные знаки и ограждение.

На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения на 5 дней. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Речь идет о внутреннем кольце. На участке будут менять сборные, железобетонные, прикромочные лотки в полосе безопасности. Полосу перекроют с 26 по 30 апреля. На второй полосе скорость движения ограничат до 50 км/час.

Работы будут идти в круглосуточном режиме. Подрядчик — ООО СПК "Зеленый город".

С 25 апреля на КАД между развязками с Рябовским шоссе и проспектом Культуры перекрыли две полосы.

Фото: "Яндекс.Карты"