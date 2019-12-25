На Полевой Сабировской остановили каршеринг с 500 граммами мефедрона

Задержанный водитель 1989 года рождения отказался от освидетельствования.

В Петербурге и Ленобласти 22 и 23 февраля прошел профилактический рейд "Нетрезвый водитель". В рамках мероприятия инспекторы ДПС остановили каршеринг в Приморском районе с 500 граммами мефедрона, сообщили в группе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте".

Автомобиль Changan двигался без включенных световых приборов по Полевой Сабировской улице в субботу. Полицейские заметили, что водитель и пассажир машины были с признаками наркотического опьянения. В подлокотнике каршеринга нашли полкилограмма запрещенного вещества.

Задержанный водитель 1989 года рождения отказался от освидетельствования. Он работает тренером, а подрабатывает наркокурьером. Составлен административный материал по ст. 12.26 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Шушар обвиняется в сбыте крупной партии мефедрона.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор