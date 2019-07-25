500 защитных экранов в день: как работает маленькая мастерская ФабЛаб Политех

Средства индивидуальной защиты уже активно применяются медиками в больницах Петербурга. За 3 недели работы мейкеры сумели создать более 7000 экранов.

Пандемия коронавируса дала толчок научно-практическим экспериментам: ФабЛаб Политех запустил производство защитных "экранов", изготовленных на лазерном станке и 3D-принтере. Изготовленные из "экологического" ПЭТ-пластика щитки поставляют в медучреждения города.

Сам экран абсолютно прозрачный и никак не сковывающий движения головы. Прослужить средство защиты при должном уходе может почти год, правда, пока что самому старому изделию не больше трех недель.

За это время "мейкеры", как их называют в узких кругах, или по простому - студенты Политеха, изготовили уже свыше 7000 масок. Врачи уже успели отметить необходимость такого приспособления - спасает от аэрозолей, выделяемых больным пациентом.

Сама идея создания подобных щитков "летала в воздухе" творческого сообщества еще с начала пандемии. Чертежи масок для 3D-печати свободно передавались в сообществах мейкеров. Однако политеховцы, будучи пионерами производства, сумели значительно модернизировать процесс создания этих средств защиты.

Ребята тоже, в зависимости от того, какие мы резиночки покупаем, доработали модели, что бы они были более удобными и быстрее изготавливались. Ну, то есть они отточили своем мастерство работы на станках. Научились, например, подбирать режимы 3D-принтера, что бы процесс быстрее шел. Ну и в общем, по сравнению с первоначальной печатью, раньше один ободок печатался около часа, сейчас же он печатается за 20 минут. Полина Дятлова, директор Фаблаб Политех

Основную деталь - сам экран, вырезают на лазерном станке. Ободки наоборот, могут напечатать на принтере или так же вырезать при помощи лазера. Разницы, по заверению ученых, никакой нет, только эстетика.

Маски производят и собирают студенты-мейкеры, учащиеся на курсах ФабПро от Политеха. Многие увлеклись данной темой не только в благородных целях, но и в сугубо практических - отточить свои навыки 3D-печати и работы в молодом прогрессивном коллективе.

Я до этого была на ФабПро и подписана на группы. Они прислали рассылку и сказали, что можно делать маски и помогать. Я согласилась и пришла тоже делать. Как студент, который изучает производство. Мне это нравится. То, что я могу помочь людям, которые сейчас итак много делают. Врачи помогают, а я помогаю им. Анастасия Старостенко, мейкер ФабПро

Несмотря на кажущуюся сейчас очевидной перспективность данного проекта, разрабатывать первые маски начали "в стол", пока не пришел первый конкретный заказ от Мариининской больницы. Деньги на проект были выделены Фондом содействия молодежных проектов и инноваций Петербурга.

Видео: Piter.TV