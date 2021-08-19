Полина Гагарина выступит с концертом на крыше в рамках фестиваля ROOF FEST

Полина Гагарина выступит на фестивале концертов на крыше ROOF FEST 24 июня. Певица исполнит как знакомые хиты сольной концертной программы "Обезоружена", так и новые синглы.

Полина Гагарина – голос российской поп-сцены, узнаваемый и на мировом уровне. Программа "Обезоружена" записана и в альбомной версии, однако именно в живом выступлении Полины Гагариной ощутимы её профессионализм и харизма, создающие представление об артистке. Билеты на концерт еще в продаже.

Концерты нового сезона ROOF FEST с июня по сентябрь пройдут в Петербурге и в Москве. В Петербурге на площадке с самыми красивыми закатами и видом на залив Roof Place выступят 25/17, Ева Польна, Рита Dakoта, Лолита, Вячеслав Бутусов, Ах Астахова и другие.

За 11 лет ROOF FEST провёл уже более 200 мероприятий, среди которых концерты групп БИ-2, The Hatters, Димы Билана.

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Фото: предоставлено организатором