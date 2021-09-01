Артём "Fuze" Бровков: "Питер очень романтичный и поэтичный"

В Петербурге состоялось открытие уже традиционного сезона ROOF FEST. Первым концерт на крыше дала группа KREC. Piter.TV поговорил с основным MC и автором большинства текстов Артёмом Бровковым (рэпер Fuze).

Как появился МС "Fuze"?

Я взял большой англо-русский словарь. Я знал, что мне нравится, как соединяются "Z" и "E". Я искал какое-то слово, которое бы заканчивалось на "ZE". Листал страницы и наткнулся вначале на "refuse" – это, по-моему, мусоропровод. Подумал: "Ну, это слишком", а "Fuze" звучало. Что-то такое опасное, уличное, воспламеняемое. И я решил, что буду писать это имя на стенах. Ну и потом оно осталось у меня в качестве диджея, а потом уже как рэп-исполнителя.

"Добрая грусть" – откуда такой формат?

Скорее всего такая музыка меня просто снова толкает к творчеству. Мне нравится размышлять, размышлять о жизни. Когда я слышу какие-то грустные мелодии или ноты, мне хочется сочинять. Это более мне подходит по темпераменту. Не могу себя представить в другом городе. Не знаю, как это было бы. Но Питер очень романтичный и поэтичный.

"Krec" – это про блюз?

Мне нравится живая музыка, и блюз один из таких созвучных с моим творчеством жанров. Я бы хотел сделать блюз, кантри, что-то такое. Мы ищем, на самом деле. Сейчас пишем новый акустический альбом с Денисом, который сегодня тоже был на сцене. И там есть эксперименты с этими жанрами.

Сюжет песен – личные переживания или лирического героя?

Это комбо скорее между опытом, который я пережил сам, и тех историй, которые я видел, того, что я узнал. В общем, собирательные образы. Ну я же переживаю не только за себя. Есть друзья, чей пример меня многому научил.

Чем удивляет новый альбом?

Не, ну это необычный релиз. Он записан с симфоническим оркестром. Там 50 человек участвовало в записи помимо меня, поэтому это всё было необычно, экспериментально, волнительно и ответственно.

Рецепт хорошей песни?

Хорошие песни обычно легко получаются. Как-то легче, чем обычно. Я не пишу песню раз в полгода, год. Я очень много пишу песен, поэтому скорее редкость, если я не доволен. А когда такое бывает, я начинаю её разбирать, пытаюсь её реанимировать. Думаю, откладываю, возвращаюсь к ней потом через какое-то время. Думаю, может, поменять музыку или что-то добавить в аранжировку, либо как-то с подачей экспериментирую, пробую её перечитать, вокальную часть переделать. Как-то так. Я не бросаю обычно, а довожу всегда до конца.

Какую песню можете выделить в своём творчестве?

Я тоже человек настроения. Мне иногда в один день близко что-то одно, в другой день я обращаю внимание на другое. Всё зависит от настроения. Нет каких-то сложившихся хит-парадов своих песен. В каждом альбоме есть такая песня. Это же всё разные вехи, разные годы жизни, разные события, разный возраст, разные этапы творчества. Поэтому сказать, что "вот она одна для меня всё" ­– ну это неправда.

В эту пятницу на на ROOF FEST в Петербурге выступит группа 25/17.

Видео: Мария Шилина и Ксения Александрова для Piter.TV