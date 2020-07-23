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KREC выступит на ROOF FEST 22 мая
Сегодня, 13:46
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nastya960

KREC выступит на ROOF FEST 22 мая

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KREC традиционно делают акцент на уюте и атмосфере на своих акустических концертах. Именно в такой обстановке группа выступит на обновлённой видовой крыше Roof Place в этом году.

На крыше Roof Place в рамках десятого юбилейного сезона фестиваля ROOF FEST 22 мая выступит петербургский хип-хоп коллектив KREC.

KREC традиционно делают акцент на уюте и атмосфере на своих акустических концертах. Именно в такой обстановке группа выступит на обновлённой видовой крыше Roof Place в этом году.

Уже известны и несколько других гостей юбилейного сезона ROOF FEST. В Петербурге в мае на крыше выступят Therr Maitz, Теона Контридзе and band, Noize МС и Гарик Сукачёв. В июне — Диана Арбенина. "Ночные снайперы", Ева Польна, Валерий Меладзе и IOWA, а в июле — Дима Билан, Ногу свело!, A"STUDIO и Би-2.

Юбилейный сезон ROOF FEST пройдет с мая по сентябрь 2021 года, список концертов пополняется на сайте.

Ранее была объявлена программа VK Fest в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Roof Fest

Теги: krec, roof fest
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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