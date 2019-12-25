Объявлена программа VK Fest в Петербурге

Фестиваль пройдет в городе на Неве 23 и 24 июля.

Организаторы самого многолюдного городского open-air России VK Fest объявили программу фестиваля в Петербурге. Событие состоится в городе на Неве 23 и 24 июля.

По словам организаторов, в этом году главный упор сделан на представителей танцевальной музыкальной культуры, R&B, а также электроники и поп-панка. На сцену выйдут почти 70 популярных артистов. В их числе Баста, Мари Краймбрери, Ольга Бузова, Artik & Asti, Little Big, LOBODA, Артур Пирожков и многие другие.

Кроме того, будет работать отдельная площадка, на которой выступят известные стендап-комики, блогеры и другие спикеры. На фестиваль можно попасть по купленным в прошлом году билетам.

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Фото: Piter.TV