Меладзе, Агутин, Би-2 выступят в юбилейном сезоне ROOF FEST

Концерты пройдут в Петербурге и Москве с мая по сентябрь. Откроет сезон 20 мая группа Billy's Band.

Стали известны исполнители десятого юбилейного сезона фестиваля ROOF FEST. В Петербурге в мае на крыше выступят Krec, Теона Контридзе and band, Therr Maitz и Гарик Сукачев.

В июне — Диана Арбенина.Ночные Снайперы, Ева Польна, Валерий Меладзе, а в июле — Ногу свело!, A"STUDIO, Би-2. Всего за сезон-2021 на крыше ROOF PLACE пройдет более 30 концертов.

В Москве выступят: Tesla Boy, Танцы Минус, Ногу Свело!, Рита Dакота, группа Фрукты и другие.

Проект Roof Fest (в прошлом Roof Music Fest) существует с 2012 года. За десять лет существования в Петербурге и Москве прошло более 150 концертов на крышах, которые посетили более 200 000 человек.

Полный список выступлений можно найти на сайте.

Фото: предоставлено организаторами