В Петербурге 26 мая пройдет концерт хип-хоп группы KREC

Он пройдет в 20:00 на площадке Roof Place на Кожевенной линии, 30.

В Петербурге 26 мая состоится концерт хип-хоп группы KREC. Он пройдет в 20:00 на площадке Roof Place на Кожевенной линии, 30.

Организаторы сообщат, что все билеты, купленные ранее остаются действительными. Их не нужно обменивать. Среди билетов есть "Входной + Благотворительность". По такому билету вы не только наслаждаетесь музыкой на концерте, но и жертвуете 100 рублей на добрые дела. От лица фестиваля и его посетителей передают средства в благотворительные фонды.

Фото: предоаствлено организаторами

