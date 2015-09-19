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В Петербурге 26 мая пройдет концерт хип-хоп группы KREC
Сегодня, 16:33
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В Петербурге 26 мая пройдет концерт хип-хоп группы KREC

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Он пройдет в 20:00 на площадке Roof Place на Кожевенной линии, 30.

В Петербурге 26 мая состоится концерт хип-хоп группы KREC. Он пройдет в 20:00 на площадке Roof Place на Кожевенной линии, 30.

Организаторы сообщат, что все билеты, купленные ранее остаются действительными. Их не нужно обменивать. Среди билетов есть "Входной + Благотворительность". По такому билету вы не только наслаждаетесь музыкой на концерте, но и жертвуете 100 рублей на добрые дела. От лица фестиваля и его посетителей передают средства в благотворительные фонды.

Фото: предоаствлено организаторами 
 

Теги: krec, концерт, хип хоп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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