В Сестрорецке достроили поликлинику на 210 мест

В составе медицинского учреждения три лечебно-профилактических отделения: взрослое на 130 посещений в сутки, детское на 80 посещений и психиатрическое.

В Сестрорецке ввели в эксплуатацию поликлинику на 210 мест. Учреждение передано на баланс города по поручению правительства Петербурга, рассказали на портале "Строительный Петербург".

В составе медицинского учреждения три лечебно-профилактических отделения: взрослое на 130 посещений в сутки, детское на 80 посещений и психиатрическое. Регистратура каждого отделения оборудована системой "Электронная очередь".

Во взрослом отделении расположены четыре кабинета приема врачей общей практики, фильтр-бокс, перевязочная, смотровая, прививочная и процедурная. В детском – два фильтр-бокса, две прививочных, два кабинета приема врачей-педиатров, а также перевязочная, смотровая и процедурная. В психиатрическом отделении предусмотрено два кабинета врачей-психиатров и кабинет приема психолога (социального работника).

Объект полностью доступен для посещения маломобильными пациентами.

Первые пациенты смогут прийти в медицинское учреждение до конца 2024 года.

Новый многопрофильный корпус-трансформер больницы №40 примет первых пациентов в январе 2025 года.

Фото: портал "Строительный Петербург"