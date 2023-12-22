Петербуржцам показали, как выглядит новая онкологическая поликлиника в Песочном

В пятиэтажном здании есть всё необходимое оборудование для исследований и лечения онкологических больных.

В Песочном построили новый поликлинический корпус городского онкоцентра, рассчитанный на 1100 посещений в день. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В пятиэтажном здании есть всё необходимое оборудование для исследований и лечения онкологических больных. Объект оснащён современной техникой, здесь есть свой операционный блок, отделение химиотерапии, 32 кабинета врачей-онкологов. Для пациентов будут работать современный маммограф и аппараты УЗДГ, кабинеты рентгенологов.

На территории всего поликлинического комплекса предусмотрены мероприятия для обеспечения жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями: пандусы, лифты, подъемники и пр.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"