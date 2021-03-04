В районе Ленинские Искры построят современную поликлинику с бассейнами и спортзалами

Поликлиника сможет принимать до 620 пациентов в смену.

В Санкт-Петербурге появится новая поликлиника с двумя бассейнами, спортивными залами и подземной парковкой. Здание возведут на территории предприятия "Предпортовый" в районе Ленинские Искры. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

По проекту, разработанному архитектурным бюро "Мир" по заказу Фонда капитального строительства и реконструкции, поликлиника сможет принимать до 620 пациентов в смену. Здесь разместятся отделения для взрослых и детей, женская консультация, стоматология, а также помещения для реабилитации и занятий спортом.

Перед входом со стороны улицы Генерала Кравченко оборудуют парковку для посетителей и сотрудников, а прилегающую территорию благоустроят: появятся газоны, декоративные кустарники и пешеходные дорожки.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре