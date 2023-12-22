На Туристской достроили поликлинику на 600 посещений в смену

В новой поликлинике будет работать дневной стационар на четыре койки.

На Туристской улице, дом 20, корпус 1, строение 1 достроили поликлинику для взрослых на 600 посещений в смену. Работы велись в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Учреждение представляет собой семиэтажное здание площадью более 11 тысяч квадратных метров. В поликлинике будут функционировать не только общие помещения и лечебно-профилактические подразделения, но и современные отделения физиотерапии и лечебной физкультуры, клинико-диагностическая лаборатория, рентгенодиагностический кабинет.

Кроме того, в новой поликлинике будет работать дневной стационар на четыре койки и отделение скорой медицинской помощи на шесть бригад.

Ранее в Рыбацком достроили подстанцию скорой помощи.

Фото: портал "Строительный Петербург"