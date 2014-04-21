В Парголово появится современная поликлиника

Корпуса будут рассчитаны на 220 и 50 посетителей.

В Парголово планируется строительство нового медицинского комплекса. Проект двух корпусов амбулаторно-поликлинического учреждения уже получил одобрение Комитета по градостроительству и архитектуре. Разработчиком выступает ООО "Дальпитерстрой", заказчиком — ООО "Возрождение". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Корпуса будут рассчитаны на 220 и 50 посетителей, а их архитектурный стиль гармонично впишется в уже существующую застройку района. Кроме того, до 2025-2026 года планируется обустройство дорожной инфраструктуры – переустройство проезда от Тихоокеанской улицы до Семейной.

Открытие поликлиники позволит сократить очереди и сделать медицинскую помощь доступнее для жителей активно развивающегося района.

А на Парашютной построят современный детский сад на 350 человек.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре