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На Парашютной построят современный детский сад на 350 человек
Сегодня, 13:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Парашютной построят современный детский сад на 350 человек

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На территории сада обустроят 15 игровых зон и 2 площадки для занятий спортом.

В Приморском районе Петербурга появится новый детский сад на 350 мест. Проект здания, разработанный ООО "ЦДС-Арх", уже получил одобрение Комитета по градостроительству и архитектуре. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На территории сада обустроят 15 игровых зон и 2 площадки для занятий спортом. Особое внимание уделено доступности для маломобильных граждан – вход в здание будет оборудован специальными пандусами и лифтами.

Строительство нового детского сада – важный шаг для жителей района, где активно строятся новые жилые комплексы и растет спрос на образовательные учреждения.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре

Теги: детский сад, парашютная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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