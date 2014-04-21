На Парашютной построят современный детский сад на 350 человек

На территории сада обустроят 15 игровых зон и 2 площадки для занятий спортом.

В Приморском районе Петербурга появится новый детский сад на 350 мест. Проект здания, разработанный ООО "ЦДС-Арх", уже получил одобрение Комитета по градостроительству и архитектуре. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На территории сада обустроят 15 игровых зон и 2 площадки для занятий спортом. Особое внимание уделено доступности для маломобильных граждан – вход в здание будет оборудован специальными пандусами и лифтами.

Строительство нового детского сада – важный шаг для жителей района, где активно строятся новые жилые комплексы и растет спрос на образовательные учреждения.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре