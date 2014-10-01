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Согласован облик двух корпусов поликлиники на Чудновского
Сегодня, 15:58
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Согласован облик двух корпусов поликлиники на Чудновского

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Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал  облик объекта амбулаторно-поликлинического обслуживания в Невском районе. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Здание  (корпус 1, корпус 2) на улице Чудновского, участок 1 (севернее пересечения с Товарищеским проспектом) будет разновысотным. В трехэтажной части здания расположены детский и взрослый блоки, в одноэтажной части – диагностический блок, в двухэтажной (пристраиваемой) части – смежные нежилые помещения.

Также петербуржцам представили облик поликлиники и центра обработки данных в Шушарах.

Фото: КГА

Теги: кга, поликлиника, улица чудновского
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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