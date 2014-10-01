Согласован облик двух корпусов поликлиники на Чудновского

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал облик объекта амбулаторно-поликлинического обслуживания в Невском районе. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Здание (корпус 1, корпус 2) на улице Чудновского, участок 1 (севернее пересечения с Товарищеским проспектом) будет разновысотным. В трехэтажной части здания расположены детский и взрослый блоки, в одноэтажной части – диагностический блок, в двухэтажной (пристраиваемой) части – смежные нежилые помещения.

Также петербуржцам представили облик поликлиники и центра обработки данных в Шушарах.

Фото: КГА