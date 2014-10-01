Петербуржцам представили облик поликлиники и центра обработки данных в Шушарах

Поликлиническое учреждение на Колпинском шоссе, участок 168 (квартал II), запроектировано с учетом разделения взрослой и детской поликлиники.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал архитектурно-градостроительный облик поликлиники и центра обработки данных в Шушарах. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Поликлиническое учреждение на Колпинском шоссе, участок 168 (квартал II), запроектировано с учетом разделения взрослой и детской поликлиники. Здание разной этажности. Вход во все помещения, в т.ч. проход в бассейн и конференц-зал, выполнены с учетом беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.

Также на Московском шоссе построят основной центр обработки данных. Комплекс с производственными вычислительными мощностями, складированием запчастей и оборудования для обслуживания серверов располагается на незастроенной территории. Цветовое решение фасадов выполнено в серебристо-сером цвете.

Фото: КГА