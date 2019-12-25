Медики 52-й поликлиники пожаловались на предвзятое отношение и сокращение

Часть коллектива сократили под видом перевода в другое отделение, но на новом месте их не ждали.

15 сотрудников отделения Скорой помощи поликлиники №52 Выборгского района сократили в День медицинского работника. По официальной версии, часть коллектива хотят перевести на новую станцию скорой помощи из-за роста района. Сотрудники при этом считают, что их увольнение — это "месть" активной части коллектива за несогласие со сменой заведующего отделением. В конфликте разбиралась Уполномоченная по правам человека в Петербурга Светлана Агапитова.

Как сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена, накануне Агапитова организовала встречу с медиками, представителями районной администрации и комитета по здравоохранению. Конфликт длится уже некоторое время.

По словам заведующей поликлиники Марины Тимошиной, законодательство не предусматривает механизма перевода сотрудников с одной станции на другую, поэтому приходится оформлять сокращение. Личности тех, кто попадет под сокращение, выбирала специальная комиссия.

У части коллектива другое мнение. Они отмечают предвзятость и персональную направленность контроля, который начался при смене руководства. Проверки сопровождаются дисциплинарными взысканиями. По их мнению, наказывают тех, кто не согласен с новыми правилами и неуважением. Сотрудники выступают не против контроля, а против "репрессий".

У некоторых сокращенных большой опыт работы и непонятно, почему они попали "в черный список". Как оказалось, о существовании самой комиссии мало кто знал. Кроме того, некоторым сотрудникам отказали в трудоустройстве на новом месте - в отделении 97-й поликлиники.

Больше всего меня удивляет, что руководитель учреждения не общается со своими сотрудниками. Сегодня люди задавали вполне справедливые вопросы, которые у них копились на протяжении всего этого конфликта. Если бы с ними разговаривали и отвечали, может и такого кризиса бы не случилось. Светлана Агапитова.

Заместитель главы администрации Выборгского района Василий Сажнов сказал о том, что в течение четверга стороны должны обсудить ситуацию и попытаться прийти к решению внутри учреждения. В пятницу пройдет общее собрание с руководителями, юристами районной администрации, заведующими 52-й и 97-й поликлиник.

Ранее Светлана Агапитова узнала о том, что подопечных не выпускают из центра реабилитации инвалидов в Молодежном.

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека СПб