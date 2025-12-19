Полигон для испытаний беспилотников планируют создать на ОЭЗ в Кронштадте

Дополнительно площадка изучается в качестве возможного места для тестирования беспилотных авиационных систем наряду с производственными целями.

Территория особой экономической зоны в Кронштадте может стать испытательным полигоном для беспилотных аппаратов, сообщил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в интервью ТАСС.

По его словам, территория ОЭЗ активно развивается в разных направлениях: готовится необходимая инфраструктура, формируется перечень будущих резидентов и решаются вопросы ресурсообеспечения. Дополнительно площадка изучается в качестве возможного места для тестирования беспилотных авиационных систем наряду с производственными целями.

Кроме того, решается вопрос о передаче земельного участка бывшего аэродрома "Бычье поле" в аренду АО "Технопарк Санкт-Петербурга". Это решение откроет возможности для организации специального испытательного комплекса, предназначенного для проведения тестовых полетов, проверки функционала и условий эксплуатации беспилотных систем, а также демонстрации технологий, опытных мероприятий и соревнований в области беспилотной авиации и робототехники.

Фото: Pxhere