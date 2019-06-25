Тело с полиэтиленовым пакетом и веревкой на ногах вытащили из ручья в Каменногорске

Установлено, что погибший ушёл из дома 13 октября и не вернулся.

В воскресенье, 22 октября, в полицию поступило сообщение о том, что в ручье на Майской улице на территории Каменногорска найден труп. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили в указанном ручье тело 34-летнего мужчины с ножевыми ранениями в области груди и шеи, полиэтиленовым пакетом и веревкой на ногах. Установлено, что погибший ушёл из дома 13 октября и не вернулся.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что труп женщины в ранами лица и туловища нашли в центре Петербурга.

Фото: Pxhere