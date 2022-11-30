Труп женщины в ранами лица и туловища нашли в центре Петербурга

В воскресенье, 22 октября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в парадной одного из домов по Старо-Петергофскому проспекту на 4 этаже лежит труп девушки. Об этом стало известно Piter.TV.
Полицейские обнаружили по указанному адресу в одной из комнат 17-комнатной квартиры тело 36-летней женщины с множественными колото-резанными ранами лица, шеи, кистей и туловища.
Труп направлен в морг для установления причины смерти. Возбуждено уголовное дело
Ранее мы сообщили о том, что на Гражданском проспекте 15-летний студент выстрелил в школьника из-за электронной сигареты.
Фото: Piter.TV
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